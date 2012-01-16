Положительный финрезультат предприятий Украины составил 107,6 млрд. грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-ноябре 2011 года составил 107 млрд. 559,7 млн. грн. против 49 млрд. 692,7 млн. грн. за январь-ноябрь 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период прибыль получили 60,7% предприятий страны, их финансовый результат составил 194 млрд. 632,4 млн. грн.

С убытком отчетный период завершили 39,3% предприятий Украины, их финрезультат составил 87 млрд. 072,7 млн. грн.

По данным Госстата, отчетный период завершили с убытком 41,4% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 36 млрд. 103,6 млн. грн. Прибыль получили 58,6% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 101 млрд. 317,1 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-ноябрь 2011 года составил 65 млрд. 213,5 млн. грн. против 25 млрд. 874,7 в январе-ноябре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за 2009 год.

В 2010 году прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком 2010 год завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.