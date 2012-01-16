Розничный товарооборот украинских предприятий в 2011 году вырос на 13,7%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-декабря 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Киевской области – на 24,8% – до 17 млрд. 185,9 млн. грн., Винницкой области – на 18% – до 7 млрд. 297,2 млн. грн., Черкасской области – на 17,2% – до 7 млрд. 071,2 млн. грн. и г. Севастополь — на 17,7% - до 4 млрд. 023,5 млн. грн.