Fitch понизило прогноз рейтингов России из-за политической неопределенности

Москва. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «позитивного» на «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне «BBB». Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг странового потолка «BBB+».

Об этом УНИАН сообщили в Fitch

«С того момента, как Fitch последний раз подтвердило рейтинг России в сентябре 2011 г., повысилась политическая неопределенность в стране, и ухудшился глобальный экономический прогноз. Вероятность повышения рейтингов сократилась, и «стабильный» прогноз лучше отражает существующий баланс рисков», – сказал директор в аналитической группе Fitch по суверенным эмитентам Чарльз СЕВИЛЬ.

Отмечается, что политический риск, который находит отражение в слабых индикаторах качества управления, представляет собой существующий уже длительное время негативный рейтинговый фактор в сравнении с большинством других стран с рейтингами «BBB», а события недавнего времени выявили ограничения и риски, связанные с политической моделью России.

По мнению Fitch, действующий премьер-министр РФ Владимир ПУТИН по-прежнему имеет наиболее вероятные шансы на победу на президентских выборах 4 марта. В то же время не ясно, как руководство страны ответит на неожиданную волну протестов, вызванную выборами в Госдуму 4 декабря, и на более общие изменения расстановки политических сил. Большинство голосов, которые избиратели отдали правящей партии «Единая Россия», значительно сократилось, и демонстранты протестовали против фальсификации на выборах. В период перед президентскими выборами ожидается продолжение протестов. В долгосрочной перспективе демократические изменения, обеспечивающие более высокое качество управления, могут оказать позитивное влияние на рейтинги России, однако в краткосрочной перспективе неопределенность повысилась.

По мнению агентства, политическая неопределенность увеличивает риск бегства капитала, что может оказать более высокое давление на резервы Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и на рубль. Чистый отток капитала из частного сектора достиг 84 млрд. долл. в 2011 г., что представляет собой повышение по сравнению с 34 млрд. долл. в 2010 г., однако существенно ниже оттока в 134 млрд. долл. в 2008 г. Ускорение оттока капитала в 4-м квартале 2011 г., вероятно, в значительной мере было обусловлено глобальным нежеланием инвесторов принимать риски. Международные резервы снизились до 500 млрд. долл. к концу 2011 г. по сравнению с 545 млрд. долл. на конец августа 2011 г., хотя остаются значительными. Ослабление рубля относительно доллара США за последние четыре месяца 2011 г. составило 11%.

Сообщается, что правительство в ситуации давления со стороны населения может быть в меньшей степени готово осуществлять корректировку налогово-бюджетной политики, чтобы сократить дефицит ненефтяного бюджета до докризисного целевого ориентира в 4,7% ВВП.