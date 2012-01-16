Межбанк: закрытие торгов - 8,0430/8,0490 грн./долл.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ`е котировками 8,0420/8,0475, к 12:00 цены поднялись до 8,0450/8,0480. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0430/8,0490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2524/0,2528, к закрытию цены повысились - 0,2525/0,2529. В России курс доллар-рубль на ТОМ`е снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7632 (-0,0993).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2630/1,2680.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,1900/10,1985, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1805/10,1900. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,1890/10,2025.

Как сообщал УНИАН, 16 января в США празднуют День Мартина Лютера Кинга, в связи с этим торги по американской валюте были возможны только валютированием ТОМ.