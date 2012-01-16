Малые и средние компании создают 85% новых рабочих мест в Европе - исследования

Брюссель . 85% новых рабочих мест в Европе в период с 2002 по 2010 годы были созданы малыми и средними предприятиями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют результаты исследования относительно вклада малого и среднего бизнеса в создание новых рабочих мест, представленные сегодня Европейской комиссией.

Ежегодно уровень занятости в малом и среднем бизнесе за этот период рос в среднем на 1%, в то время как уровень занятости на больших предприятиях – лишь на 0,5%.

Среди малого и среднего бизнеса наибольшую долю в создании новых рабочих мест занимают микро-компании (до 10 человек), на которые пришлось 58% всех новых рабочих мест, созданных малым и средним бизнесом в 2002-2010 годах.

Вместе с тем, как отмечает пресс-служба Еврокомиссии, исследование свидетельствует о том, что экономический кризис существенно отразился на малом и среднем бизнесе. По данным исследования, на протяжении 209-2010 годов количество рабочих мест в этом секторе экономики сокращалось, в среднем, на 2,4% ежегодно.