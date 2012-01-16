Лидером снижения на украинской бирже в пятницу стал Енакиевский метзавод - эксперты

Лидерами снижения на Украинской бирже в пятницу, 13 января, стали акции Енакиевского металлургического завода.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественный фондовый рынок в пятницу продемонстрировал снижение котировок. Акции Енакиевского металлургического завода на Украинской бирже в этот день подешевели на 7,1%, а по итогам трех торговых сессий они потеряли 11,9%. Другие бумаги горно-металлургического сектора также торговались в минусе. «Азовсталь» снизилась на 2,7%, Авдеевский КХЗ – на 2,4%, Алчевский меткомбинат – на 2,3%.

По информации аналитиков, акции машиностроительного сектора, Стахановского вагоностроительного завода (SVGZ) и «Мотор Сичи» (MSICH) на Украинской бирже в пятницу просели на 3,6% и 1,2% соответственно. Котировки «Укрнафты» и «Центрэнерго» потеряли 2,2% и 2,8% соответственно.

По словам аналитиков, банки на Украинской бирже в пятницу продемонстрировали разнонаправленную динамику. «Райффайзен Банк Аваль» укрепился на незначительные 0,2%, в то время как «Укрсоцбанк» упал на 1,2%. «Стирол» (-0,5%) и «Укртелеком» (-0,8%) незначительно просели.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 13 января, снизился на 0,90% – до 540,69 пункта. Общий объем торгов составил 66 млн. 880 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,97% – до 1402,56 пункта. Общий объем торгов составил 91 млн. 756 тыс. грн., из них на срочном рынке – 34 млн. 398 тыс. грн.