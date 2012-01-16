Положительное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке составило 169,6 млн. долл.

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в декабре 2011 года составило 169,6 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 625,8 млн. долл. США (в эквиваленте) за счет покупки: 384 млн. евро, 61,7 млн. фунтов стерлингов, 27,8 млн. австралийских долларов.

В октябре Нацбанк из резервов продал 456,2 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в 2011 году уменьшились на 8%, или на 2,78 млрд. долл. ( в т.ч. в декабре 2011 года сократились на 1,9%) – до 31 млрд. 794,59 млн. долл.