Положительное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке составило 169,6 млн. долл.
16:47, 16 января 2012Финансы
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Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в декабре 2011 года составило 169,6 млн. долл.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Резервы НБУ пополнились на 625,8 млн. долл. США (в эквиваленте) за счет покупки: 384 млн. евро, 61,7 млн. фунтов стерлингов, 27,8 млн. австралийских долларов.
В октябре Нацбанк из резервов продал 456,2 млн. долл. США.
Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в 2011 году уменьшились на 8%, или на 2,78 млрд. долл. ( в т.ч. в декабре 2011 года сократились на 1,9%) – до 31 млрд. 794,59 млн. долл.
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