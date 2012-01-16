В Гааге заработал финансовый трибунал

Число международных судов и трибуналов, расположенных в Гааге, которая носит неофициальное звание правовой столицы мира, пополнилось еще одним. В понедельник здесь открылся финансовый трибунал PRIME Finance.

Структура, сообщает ИТАР-ТАСС, призвана выступать независимым арбитром в сложных финансовых спорах между компаниями, действующими на глобальных рынках. Трибунал расположился в здании Дворца мира, которое также является штаб-квартирой высшей судебной инстанции ООН - Международного суда, занимающегося разрешением споров между государствами.

"Сейчас существует большой спрос на независимый орган, который будет разбираться в финансовых спорах", - считает генеральный секретарь PRIME Finance Герард Мейер. К работе в новой структуре привлечены около ста именитых экспертов в сфере финансов из разных стран мира. Для принятия дела к производству будет необходимо согласие обеих сторон спора.

Первые два года своего существования новый трибунал будет финансироваться правительством Нидерландов. Планируется, что в дальнейшем он перейдет на самофинансирование за счет взносов сторон, обратившихся в него за помощью в разрешении возникающих споров.