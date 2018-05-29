Стабильный курс гривни – основа прогноза ее обвала?

Рост объема наличной валюты в обращении на финансовом рынке Украины завораживает и пугает. В условиях, когда доллар, а тем более евро, в глобальном масштабе «проклинают» все, кому не лень, в нашей стране наоборот – данная валюта воспринимается как «спасительный круг». Согласно экспертной оценке, в Украине находится в обороте около 75 млрд. наличной валюты. Только за 2011 год ее было куплено на 13,4 млрд. долл. больше, чем продано. По итогам прошлого года нетто-покупка наличной валюты почти в 2,5 раза превысила результат 2010-го. 2008 год, ознаменованный началом кризиса, остается непревзойденным – покупка валюты превысила продажу на 14 млрд. долл.

Спрос на валюту стал расти с начала 2011 года. Только за январь-февраль нетто-покупка составила 2,2 млрд. долл. Весной «интерес» немного спал – валюты было куплено всего на 2,7 млрд. долл. больше, чем продано. Между тем, ситуация летом нарушила традиции. Как правило, в это время года спрос на наличную валюту падает, что вполне закономерно - население больше тратит, чем накапливает. Но за летние месяцы 2011 года нетто-покупка наличной валюты была на уровне 2,9 млрд. долл., в то время как за аналогичный период 2010 года данный показатель составил всего 699 млн. долл.

Сентябрь 2011 стал «Рубиконом». Только за этот месяц покупка превысила продажу на 2 млрд. долл. Тут же Нацбанком была введена «паспортизация» обменных операций, чтобы удержать ситуацию под контролем. И это дало свой эффект. Уже в октябре нетто-покупка наличной валюты составила всего 1,4 млрд. долл. Всего же за октябрь-декабрь было куплено наличной валюты почти на 3,5 млрд. долл. больше, чем продано. За аналогичный период 2010 года нетто-покупка составила 5,5 млрд. долл. Таким образом, «паспортный режим» позволил «сэкономить» минимум один миллиард долларов.

И все же, странно выглядит скупка наличной валюты в 2011 году. По итогам года курс гривня/доллар фактически оставался стабильным, наблюдалось несущественно его колебание. Любые попытки взорвать курс резко погашались интервенциями НБУ. Правда, при этом регулятору пришлось пожертвовать золотовалютными резервами. Только за сентябрь-декабрь они сократились на 6,4 млрд. долл. И если раньше ставилась цель увеличить общий объем ЗР до 40 млрд. долл., то теперь - хотя бы удержать на уровне 25 млрд. долл.

В 2012 году нужно будет погасить перед нерезидентами по ранее полученным кредитам и заимствованиям порядка 6,5 млрд. долл. долга. Кроме того, на фоне неблагополучной ситуации в т.г. на мировых товарных рынках, вряд ли дефицит внешней торговли Украины составит менее 10 млрд. долл. Частично отток валюты должен компенсировать ее приток в рамках Евро-2012. Сложно спрогнозировать «доход» от проведения европейского футбольного чемпионата, скорее всего, он составит 1 млрд. долл. Есть еще надежда на возобновление сотрудничества с МВФ, или кредиты российского правительства. В любом случае, Украине в сложившейся ситуации не приходиться выбирать, любые займы будут благоприятно восприняты украинским руководством. Для удержания золотовалютных резервов они необходимы и как можно больше.

Есть надежда и на валютные ОВГЗ, которые могут существенно улучшить ситуацию с резервами и погашением долгов. Фактически за счет их размещения Минфин смог погасить свои внешние долги в декабре. Это продемонстрировало, как можно использовать данные ценные бумаги для расчетов по внешним займам, а так же за российский природный газ.

На текущий момент общее количество валютных вкладов населения в коммерческих банках составляет около 18,4 млрд. долл. Если даже частично эти средства использовать для покупки валютных ОВГЗ, то рассчитаться по внешним долгам можно без задействования золотовалютных резервов. Но только при условии, что население не будет изымать свои вклады.

И последняя надежда украинского финансового рынка - валюта, которая поступает в страну от гастарбайтеров. Ее объемы только за 9 месяцев п.г. достигли порядка 5,1 млрд. долл. По оценке экспертов, в целом данные перечисления за 2011 год составят около 8 млрд. долл., и это без учета неофициальных каналов поступлений. Именно эти деньги сейчас обеспечивают стабильный приток валюты в Украину, превышая суммы инвестиций. В то же время, данную валюту не нужно возвращать за границу, она может быть спокойно проконвертирована на внутреннем рынке.

2012 год заставит украинцев очень внимательно следить за валютным курсом. Никогда еще ожидания девальвации гривни не были столь высокими. Причем стабильный курс уже не играет успокоительную роль, скорее наоборот, выступает главным фактором прогнозируемого обвала национальной валюты.

Александр Охрименко, к.э.н., президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)