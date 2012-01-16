Налоговики сократили сумму невозмещенного НДС в 2011 году на 59%
18:39, 16 января 2012Финансы
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Налоговики по итогам 2011 года сократили сумму невозмещенного налогоплательщикам налог на добавленную стоимость (НДС) на 59% - до 4,6 млрд. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом в ходе селекторного совещания заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.
Он пояснил, что возмещение получили те, кто доказал или подтвердил свой статус добросовестного налогоплательщика.
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