Налоговики сократили сумму невозмещенного НДС в 2011 году на 59%

Налоговики по итогам 2011 года сократили сумму невозмещенного налогоплательщикам налог на добавленную стоимость (НДС) на 59% - до 4,6 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом в ходе селекторного совещания заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.

Он пояснил, что возмещение получили те, кто доказал или подтвердил свой статус добросовестного налогоплательщика.