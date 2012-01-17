С сегодняшнего дня ужесточается админответственность за контрабанду

С сегодняшнего дня в Украине отменена уголовная ответственность за незаконное перемещение товаров через границу и усилена административная ответственность за такие нарушения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

До 17 января 2012 разница между уголовной и административной ответственностью заключалась в стоимости предметов правонарушений. Если она составляла 470,5 тыс. грн. и больше, наступала уголовная ответственность, если меньше - административная. Теперь, в связи с декриминализацией «товарной» контрабанды, за незаконное перемещение товаров будет наступать только административная ответственность.

Ранее за перемещение товаров вне таможенного контроля был предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.) Или конфискация товаров, а также конфискация транспортных средств, которые использовались для перемещения этих товаров. В случае скрытия товаров от таможенного контроля - конфискация товаров со специально изготовленными тайниками.

Разница в админответственности после вступления в силу закона о декриминализации контрабанды заключается в том, что размер штрафа составит 100% стоимости товара плюс его конфискация. За такие же повторные нарушения таможенных правил предусматривается наложение штрафа в размере 200% стоимости товаров.

Остается норма о конфискации транспортных средств, которые использовались для перемещения этих товаров.

Окончательное решение о судьбе изъятых товаров и транспортных средств будет принимать суд.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 ноября 2011 года приняла представленный Президентом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)». В декабре Президент подписал этот документ.

Законом за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы введены санкции в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание лишь в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.