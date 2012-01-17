S&P лишило Европейский фонд финансовой стабильности наивысшего рейтинга

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s в понедельник понизило кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) с наивысшего ААА до АА+, сообщает Associated Press.

В пятницу S&P лишило наивысшего кредитного рейтинга ААА вторую экономику еврозоны – Францию. Ее рейтинг теперь АА+. S&P отметило, что власти Евросоюза предпринимают недостаточные меры для урегулирования долгового кризиса в еврозоне и особенно во Франции. Рейтинг Италии был понижен сразу на два пункта – с А до ВВВ+.

Всего были понижены рейтинги девяти стран.

Рейтинги Германии, Люксембурга, Нидерландов и Финляндии эксперты агентства оставили на прежних уровнях. Однако только у Германии высший рейтинг сочетается со стабильным прогнозом. У Люксембурга, Нидерландов и Финляндии прогноз негативный, что означает возможность снижения рейтинга в ближайшие 90 дней.

«Инициатив, предпринимаемых европейскими политиками в последние недели, может оказаться недостаточно для полного разрешения текущих системных стрессов», – говорится в сообщении S&P.

Летом, когда американский конгресс и Белый дом не могли договориться о подъеме потолка госдолга и возникла реальная угроза того, что США объявят дефолт по своим долговым обязательствам, агентство Standard & Poor`s снизило рейтинг США с ААА до АА+.

Это вызвало значительное снижение индексов на фондовых площадках мира.