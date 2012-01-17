Налоговая рассказала, какую группу выбирают предприниматели для работы на «упрощенке»

Предприниматели в основном выбирают вторую группу при регистрации или перерегистрации для работы по упрощенной системе налогообложения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), по данной категории зарегистрировались почти 284 тыс. предпринимателей.

Наиболее привлекательной эта группа является для предпринимателей Донецкой области. По ее условиям будут работать более 29 тыс. субъектов.

Первую группу упрощенной системы налогообложения выбрали 140,3 тыс. предпринимателей. Это в основном те налогоплательщики, которые работали на фиксированном налоге.

В третьей категории уже работают почти 56,7 тыс. предпринимателей.

В общем, в налоговую поступило более 475 тыс. заявлений от предпринимателей-«упрощенцев».

В то же время в ГНСУ прогнозируют, что основное количество заявлений поступит в течение текущей и следующей недель. Окончательный срок подачи заявлений — 25 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, с 1 января т.г. в Украине действует Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности».

Данным документом плательщики единого налога разделены на категории. В частности, в первую категорию вошли предприниматели-«упрощенцы», у которых сумма дохода не будет превышать 150 тыс. грн. Для них ставка единого налога составляет от 1% до 10% минимальной заработной платы. Эти предприниматели не должны иметь наемных работников.

Ко второй категории отнесены предприниматели, доход которых не будет превышать 1 млн. грн., а количество наемных работников – 10 человек. Ставка единого налога для них составляет от 2% до 20% минимальной заработной платы.

В третью категорию входят предприниматели, у которых сумма выручки не будет превышать 3 млн. грн., а количество работающих – 20 человек. Относительно ставки налогообложения этой категории, то она будет на уровне 5% без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и на уровне 3% в случае параллельной регистрации плательщиком НДС.

К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица, объем доходов которых не превышает 5 млн. грн. Они смогут нанимать до 50 работников. Ставка налога установлена на уровне 3 или 5%.