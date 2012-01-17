Торги по доллару на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0440/8,0449 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2551/55, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2560/10,2640. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,2750/52 (понедельник — 1,2666/68).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.