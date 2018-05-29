Бюджет-2012: власть продолжает игру в «социалку»

Несмотря на предвыборные обещания, нынешняя власть не спешит повышать социальные стандарты не то что до европейского уровня, но хотя бы до российского или белорусского. «Фонд» социальных расходов бюджета в Украине остается примерно одинаковым из года в год, однако, умело перераспределяя его между разными соцгруппами, власть получает максимальную электоральную поддержку.

В принципе, подобное «поведение» было прогнозируемым, поскольку Партия регионов является представителем крупного бизнеса, поэтому его интересы для нее - приоритет. К слову, «бизнес-зависимость» власти могла бы принести пользу в плане повышения уровня жизни украинцев (сокращалась бы безработица, росла бы заработная плата), если бы поддержка бизнеса проявлялась в формировании условий для его развития, а не в коррупционном распределении государственных заказов между лояльными финансово-промышленными группами, приватизации госимущества за копейки и бездумном снижении ставок налогов, которое увеличивает доходы акционеров.

Результатом таких действий является незначительное реальное увеличение ВВП, инвестиционная стагнация и замораживание роста заработной платы.

Власть предпочитает не говорить о том, что реальная зарплата украинцев практически не изменилась в 2011 году, а это является лучшим индикатором «достижений» Кабмина. Вместе с тем, правительство регулярно декларирует «существенный» рост базовых социальных стандартов, заложенный в бюджете на 2012 год. Концентрация внимания на этих показателях является абсурдной, ведь народ не живет исключительно на минимальную заработную плату. Она как и минимальный прожиточный минимум в цивилизованных странах – инструменты защиты отдельных слоев населения, которые по разным причинам не могут обеспечить свое существование. Трудоспособный человек очень редко ориентируется на «минималку», т.к. даже на самой низко квалифицированной работе он получает доход, как минимум, в 2-3 раза ее выше.

Украинцы ежегодно ожидают принятия бюджета с тем, чтобы узнать, какую подачку правительство уготовило им в этот раз. Базовыми социальными стандартами в Украине являются прожиточный минимум и минимальный уровень заработной платы, а также минимальный уровень пенсии по возрасту. Именно этими показателями Кабмин иллюстрирует свои «победы». При этом правительство не раз подчеркивало, что бюджет-2012 имеет социальную направленность. Но на деле ситуация выглядит иным образом.

Несмотря на предвыборный год, законом о госбюджете-2012 установлена относительно невысокая динамика увеличения базовых соцстандартов.

Рост базовых социальных стандартов в 2012 году:

Из показателей выходит, что прирост прожиточного минимума в 2012 году составляет 7,67%, или 78 грн., а минимальной заработной платы – 5,68%, или 61 грн. И это при том, что эксперты Нацбанка прогнозируют инфляцию в 2012 году на уровне 7-8%. Таким образом, повышение указанных соцгарантий будет нивелировано инфляцией, то есть, люди не прочувствуют улучшения жизни. В 2011 году была похожая ситуация: минимальная заработная плата выросла на 6,7%, а прожиточный минимум – 6,6%, тогда как прогнозируемая инфляция была заложена на уровне 8,9%. Официально Госстат обнародует более «красивые» цифры, но в реальности рост цен, по мнению экспертов, был, как минимум, 10%.

Что касается соцгарантий для людей пенсионного возраста, то увеличение гарантированного государством минимального уровня пенсии по возрасту в 2012 году составит 62 грн., или 7,5%. Показатель находится в зоне уровня инфляции, что снижает эффективность подобных действий. К тому же, как не крути, а 822 грн., предусмотренные в госбюджете на январь-март, и 884 грн. – на конец года, не сравнимы с обещанной суммой Виктором Януковичем в 2010 году - 1200 грн. пенсия с начала текущего года.

Кроме базовых социальных стандартов правительство регулярно жонглируют показателями социальных расходов на отдельных направлениях. Зачастую за этими цифрами скрывается суть социальной политики государства. К примеру, вице-премьер-министр Сергей Тигипко порадовал бюджетников тем, что их зарплаты будут повышаться в этом году шесть раз. На деле, разрыв между должностным окладом работника первого тарифного разряда и минимальной заработной платой сократится в среднем с 326 грн. в 2011 году «всего лишь» до 298 грн. Таким образом, в 6 этапов Кабмин реализует сокращение отставания размера оклада работника первого тарифного разряда от минимальной заработной платы (наличие чего в целом абсурдно) аж на 28 грн. С таким же успехом правительство могло пойти еще дальше: задекларировать 12-этапное увеличение оклада работника первого тарифного разряда, правда, всего лишь на 3 грн. в месяц.

Министр финансов Федор Ярошенко с пафосом заявляет о том, что на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам в 2012 году направят 30,2 млрд. грн. Если сравнивать с объемом денег, выделенных на эти цели в прошлом году, то рост составит 2,6 млрд. грн. Таким образом, с учетом инфляции, финансирование указанных программ даже сократится(!).

Но главным новшеством бюджета-2012 в части социальных расходов стала норма, которая устанавливает, что вне зависимости от наличия закона и/или судебного решения относительно права на получение какой-либо социальной помощи, выплаты государство будет осуществлять только в случае наличия денег. Данная норма была бы поддержана обществом, если бы она была справедливо имплементирована на практике. В действительности правительство провело макроэкономическую аферу. Оно существенно снизило налоги на бизнес (при этом без каких-либо гарантий со стороны бизнеса, что эти деньги пойдут на инвестиции), увеличило капитальные расходы, которые в большей степени разворовываются, а затем констатировало – денег на соцвыплаты в бюджете нет.

Таким образом, правительство успешно манипулирует настроениями избирателей. Но то, что социальные стандарты с каждым годом становятся выше, вовсе не означает улучшение уровня жизни граждан Украины, т.к. прирост в кошельке зачастую ниже, чем индекс инфляции. В конечном итоге, благосостояние соотечественников практически не крепнет, что крайне удивительно на фоне 5% роста экономики. Никакого прогресса нет и в вопросе повышения качества предоставляемых государственных услуг: медицинское обслуживание постоянно ухудшается, образование также оставляет желать лучшего. Но это все мелочи. Главное, что риторика провластной команды не перестает радовать наши уши и изумлять наш разум…

Виктория Буряк (для УНИАН)

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