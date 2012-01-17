Доллар на межбанке снова подорожал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0440/8,0490, к 12:00 цены выросли до 8,0500/8,0555. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0535/8,0585 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2551/0,2555, к 12:00 цены повысились до 0,2553/0,2557. К закрытию цены достигли верха - 0,2555/0,2559.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5105 (-0,1694).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2750/1,2752, а к 15:00 повысились до 1,2787/1,2789.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,2560/10,2640, к 12:00 цены ушли вверх - 10,2785/10,2915. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 10,3015/10,3140.