Защиту банковских депозитов усилят - законопроект Кабмина

Кабинет министров Украины предлагает усилить на законодательном уровне защиту банковских вкладов негосударственных пенсионных фондов.

Это предусмотрено законопроектом №9687 от 12 января 2012 года, который размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, правительство инициирует изменения в закон о банках и банковской деятельности. В частности, предлагается внести изменения в порядок удовлетворения требований к банку в случае введения временной администрации, начала процесса санации или ликвидации. Так, сначала будут погашаться требования, возникшие вследствие нанесения ущерба жизни или здоровью граждан; требования по заработной плате работников банка; требования Фонда гарантирования вкладов физлиц; требования Пенсионного фонда по обязательствам перед накопительным пенсионным фондом и требования негосударственных пенсионных фондов.

Требования вкладчиков, сумма депозитов которых превышает сумму, выплаченную Фондом гарантирования вкладов, и другие требования согласно законодательству в данном перечне будут удовлетворяться после погашения предыдущих требований к банку.