Клименко поручил активизировать работу по перерегистрации «упрощенцев»

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО поручил региональным подразделениям активизировать работу по перерегистрации предпринимателей-«упрощенцев».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

«Завтра начинается последняя неделя из отведенного законом срока. Мы с вами обязаны дать возможность вовремя подать заявки всем, кто желает работать на упрощенной системе налогообложения. Сейчас это - наша приоритетная задача», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Председатель ГНСУ положительно оценил меры по созданию благоприятных условий для предпринимателей. Продление рабочего времени налоговых инспекций, размещение бланков документов в открытом доступе в сети Интернет и активная работа консультантов ГНС позволили избежать очередей и организационных неудобств, констатировал руководитель налогового ведомства.

Он напомнил, что специалисты налоговой службы прогнозируют поступление наибольшего количества заявок именно в последние дни регистрационной кампании. «Я прошу вас быть к этому готовыми - при необходимости привлечь дополнительный персонал, еще раз публично пригласить предпринимателей в инспекции и т.д.», - подытожил А.КЛИМЕНКО.

Напомним, регистрация и перерегистрация предпринимателей, желающих работать на упрощенной системе налогообложения, осуществляется с 1 по 25 января 2012 года.

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