Суд ЕврАзЭС будет рассматривать экономические вопросы и содействовать интеграции государств

Минск.Суд Евразийского экономического сообщества будет заниматься рассмотрением экономических вопросов и содействовать интеграционному развитию государств-членов ЕврАзЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня, 17 января, заявил на пресс-конференции председатель суда Евгений СМИРНОВ.

«Суд ЕврАзЭС будет рассматривать споры, как в рамках ЕврАзЭС, так и Таможенного союза и Единого экономического пространства. При этом, споры в рамках Таможенного союза будут рассматриваться только судьями от государств-участников Таможенного союза», - сказал председатель суда ЕврАзЭС.

Он отметил, что предварительно экономические споры будут рассматриваться Комиссией Таможенного союза.

«И если там не будет какого-то консенсуса или не будет принято решение, то спор будет рассматриваться Судом ЕврАзЭС. Суд уже готов рассматривать любые иски, заявления, ходатайства, запросы не только государств и органов межгособразований, но и субъектов хозяйствования, причем как стран-членов Таможенного союза, так и любой другой страны. Но, думаю, в полном составе будем готовы рассматривать заявления через месяц», - сказал Е. СМИРНОВ.

Он сообщил, что суд состоит из 10 судей – по два от каждого государства-участника ЕврАзЭС (Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана). Шесть из них уже прибыли для работы в Минске, решаются вопросы с их аккредитацией и проживанием в Беларуси.

Справка УНИАН. По решению глав государств-участников ЕврАзЭС, международный судебный орган – суд ЕврАзЭС начал свою работу с 1 января 2012 года. Формально, суд ЕврАзЭС был создан в 2000 году с подписанием Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества. До 1 января 2012 года функции суда ЕврАзЭС осуществлял Экономический суд СНГ. Но в отличие от решений Экономического суда СНГ, носящих рекомендательный характер, решения суда ЕврАзЭС будут обязательными для исполнения сторонами спора.

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