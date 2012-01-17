Рост ВВП Украины в 2011 году составил 5,2%, уточняет пресс-служба Кабмина

В 2011 году рост ВВП Украины составил 5,2%, уточняют в пресс-службе правительства.

В пресс-службе УНИАН отметили, что на брифинге в Хмельницком премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ошибочно назвал цифру роста ВВП в 5,3%.

Напомним, НБУ прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2011 года на уровне 5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

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