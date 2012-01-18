ВБ: развивающимся странам следует подготовиться к дальнейшим шокам...

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону понижения свой прогноз по росту экономики развивающихся государств в 2012 году до 5,4% с 6,2%, ожидавшихся банком в июне прошлого года, а также прогноз по росту ВВП развитых стран до 1,4% с 2,7%, сообщается в докладе "Глобальные экономические перспективы на 2012 год" (Global Economic Prospects 2012).

При этом прогноз по росту мировой экономики на текущий год составляет 2,5%, на следующий - 3,1%. "Развивающимся государствам следует проанализировать свои слабые места и подготовиться к дальнейшим шокам, пока еще есть время", - приводятся в документе слова главного экономиста банка Джастина Ифу Лина (Justin Yifu Lin).

Как считают аналитики ВБ, у таких государств в настоящее время гораздо меньше фискальных и монетарных возможностей для оперативного реагирования на резкое ухудшение ситуации в мировой экономике, чем в 2008-2009 годах. Как считает директор по вопросам перспектив развития Всемирного банка Ханс Тиммер, развивающимся государствам следует заранее провести финансирование бюджетного дефицита, сделать приоритетными расходы на социальный сектор и инфраструктуру, а также провести стресс-тесты национальных банков.

Перспективы государств с низким и средним уровнем дохода остаются благоприятными, в то время как высокоразвитые и развивающиеся страны во всем мире ощущают спад. Спрэды их гособлигаций увеличились к эталонным бумагам в среднем на 45 базисных пунктов, а притоки капитала в такие государства составили во втором полугодии прошлого года 170 миллиардов долларов против 309 миллиардов долларов за аналогичный период 2010 года.

"Усиление кризиса не пощадит никого. Развитые и развивающиеся страны могут ощутить такой же сильный спад, как в 2008-2009 годах, а может быть, и сильнее", - считает ведущий автор доклада Эндрю Бэрнс (Andrew Burns).

По мнению его коллег, замедление роста мировой экономики уже ощущается в снижении объемов международной торговли и цен на сырьевые товары. Мировой экспорт в 2011 году вырос на 6,6%, в то время как годом ранее он вырос на 12,4%. Прогноз роста на текущий год составляет лишь 4,7%. Цены на энергию, металлы и минеральное сырье сократились в прошлом году на 10, 25 и 19% соответственно.

"Несмотря на то, что мировые цены на продовольствие также сократились за последние месяцы на 14% с февраля 2011 года (когда был зафиксирован их максимум), поддержка беднейших государств, в том числе региона Африканского Рога, остается одной из ключевых проблем", - отмечают авторы доклада.

ПРОГНОЗ ПО СТРАНАМ

Что касается отдельных регионов мира, то, по прогнозам экспертов ВБ, рост ВВП государств Азиатско-Тихоокеанского региона, который в 2011 году составил примерно 8,2%, замедлится до 7,8% в текущем году с учетом жесткого монетарного курса властей Китая, доля которого в совокупном ВВП региона - около 80%.

Рост экономики Европы составит в текущем году 3,2%, что меньше 5,3% по итогам минувшего года. "Инфляционные риски, уменьшение притока капитала в регион из-за долгового кризиса в еврозоне сократят темпы роста европейской экономики (в 2012 году)", - прогнозируют авторы доклада. В 2013 году европейский ВВП вырастет, по их оценкам, на 4%.

Замедления темпов экономического развития (до 3,6% ВВП в 2012 году с 4,2% в 2011 году) не избежать и Латинской Америке. Ключевая экономика континента, Бразилия, в текущем году зафиксирует рост на 3,4%, что практически вдвое меньше, чем по итогам 2010 года и примерно на уровне 2011 года. Основные факторы такой динамики - кризис в еврозоне, снижение темпов роста в Китае и чувствительность к мировым ценам на сырье.

Единственным регионом, темпы развития которого ускорятся в 2012 году, считается Ближний Восток и Северная Африка. Экономическая активность в ряде государств, затронутых событиями "арабской весны", заметно сократилась в 2011 году, однако взлет мировых цен на нефть позволит в 2012 году вырасти совокупному ВВП на 2,3% против 1,7% по итогам прошлого года. В 2013 году увеличение показателя ожидается на уровне 3,2%. Между тем, эксперты банка отмечают, что регион сохраняет сильную зависимость от цен на "черное золото", резкое падение которых приведет к аналогичному эффекту для темпов экономического развития, передает РИА "Новости".