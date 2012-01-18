Сокращение органов контроля бизнеса продолжится. Азаров - за...

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым продолжить сокращение органов, контролирующих бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Оказывается, несмотря на решительные шаги в сфере дерегуляции, до сих пор 88 органов имеют контрольные полномочия. Выдают документы разрешительного характера 37 органов… Выдают и аннулируют лицензии 34 органа, а имеет право приостанавливать хозяйственную деятельность 21 орган. Это абсолютно недопустимая ситуация», - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к председателю Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаилу БРОДСКОМУ.

Премьер подчеркнул, что ситуация в этой сфере не устраивает как правительство, так и бизнес.

Кроме того, Н.АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру, министру экономического развития Андрею КЛЮЕВУ в текущем году «окончательно демонтировать» и ликвидировать все недостатки для обеспечения экономических свобод бизнеса.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря п.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и назначил ее председателем Михаила БРОДСКОГО.

Напомним, в Украине планируют утвердить критерии оценки степени риска от осуществления предпринимательской деятельности. Соответствующий проект постановления Кабинета министров завизировал правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ.