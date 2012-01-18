Торги по доллару на межбанке открылись продолжающимся ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0520/8,0550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2550/0,2554, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2780/10,2840.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,2761/1,2763 (вторник – 1,2750/1,2752).

Во вторник, 17 января, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9810/7,9910.