Для пары евро/доллар сегодня актуальным будет диапазон 1,2600-1,2800 - эксперт

На мировых торгах в среду, 18 января, для валютной пары евро/доллар актуальным будет диапазон 1,2600-1,2800, для фунт/доллара –1,5300-1,5500, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, из важной статистики в США будет опубликован показатель промышленного производства. Рынок прогнозирует рост промпроизводства в декабре на 0,5%. Если показатель окажется ниже ожиданий, то доллар в среднесрочной перспективе будет терять в цене при условии стабильной ситуации на фондовых рынках.

Во вторник, 17 января, евро смог частично отыграть свои позиции в паре с долларом. Позитивная макроэкономическая статистика поддержала «бычьи» настроения на мировых фондовых площадках, что привело к распродаже защитных долларовых активов, отмечают аналитики.

После публикации позитивной статистики из Китая до рекордных с ноября 2011 года уровней повысились курсы австралийского и новозеландского долларов – до 1,0450 и 0,8030, соответственно, в паре с американским долларом. «Британец» во вторник вырос до 1,5340. Пара доллар/иена продолжила движение у отметки 76,50–76,80.