Минфин расписал, как стоит действовать налоговой и таможне...

Министерство финансов Украины на своем сайте обнародовало информацию об итоговой работе коллегии ведомства в 2011 году. Определяющим является то, что кроме похвальных реляций относительно проделанного очерчены основные проблемы перед государственными финансовыми структурами (налоговая, таможня, фининспекция, госказначейство и т.п.), которые следует решить в 2012 году. В документе выписаны конкретные количественные и номинальные показатели, которых вышеуказанным службам необходимо достичь. Такая информация может стать ориентировочным форватером для налогоплательщиков, чтобы (хотя бы приблизительно) понимать “камо грядеши”.

В порядке приоритетности проблем, которую определил сам Минфин, его в первую очередь тревожит, что в 2011 году Государственной налоговой службой, несмотря на общий итог работы в 142,3 млрд. грн., что на 1% больше запланированного, не выполнены индикативные показатели по ряду налогов. Так, поступления (сальдо) НДС с произведенных товаров в прошлом году были на уровне 33,4 млрд. грн. вместо запланированных 36,6 млрд. грн. Выполнение плана сбора акцизного налога составило 95,7%, что в номинальном выражении составляет 22,7 млрд. грн.

Не новая, но насущная проблема минимизации базы налогообложения. Даже после того как частные предприниматели фактически исключены из возможных схем оптимизации налоговых платежей, Минфин определяет одной из основных проблем на 2012 год “искусственную” минимизацию базы налогообложения. Несмотря на все принятые меры, схема использования фирм-«однодневок», «бабочек», «налоговых ям» остается действенным инструментом. Только теперь все осуществляется по обратно пропорциональной формуле.

Раньше “бабочки” использовались для “надувания” налогового кредита по НДС и валовых расходов за счет фиктивной или по завышенным ценам поставки товаров. Теперь товары не поставляются, а на такие фирмы перечисляется подписка, у предприятия-минимизатора возникает кредиторская задолженность, которая дает возможность увеличить налоговый кредит по НДС, а также включить эту сумму в валовые расходы. Очевидно, из “бабочки” деньги выводятся... И концы в воду. Следствие - расходы бюджета по НДС и налогу на прибыль.

Отдельно прописан пункт борьбы в 2012 году со схемами минимизации налогов с помощью ликвидированных предприятий. Предприятие-минимизатор не включает в состав доходов безнадежную кредиторскую задолженность, которая остается невзысканной после ликвидации предприятия. По версии Минфина, завышаются расходы предприятия за счет безосновательного отнесения в состав расходов суммы стоимости товаров и услуг, полученных в предыдущих отчетных периодах.

Списание налогового долга также определено среди проблемных вопросов на 2012 год. По данным Минфина, за 11 месяцев 2011 года сумма списаний составила 22 млрд. грн. (из них 16,5 млрд. грн. - налоговые долги “Нафтогаза” и его структурных подразделений) по сравнению с 11,8 млрд. грн. в 2010 году. Ведомство обеспокоено тем, что на протяжении 2011 года выросли объемы сумм списания налогового долга, что связано с доначислением налоговых обязательств предприятиям, у которых отсутствуют активы.

Обеспокоились в Минфине и тем, что украинцы стали потреблять меньше алкоголя. В 2011 году среднестатистический украинец выпил 30,4 литра алкогольных напитков, тогда как в 2010 году этот показатель был на уровне 37 литров. Но это только по официальной статистике. По информации Института экономики и прогнозирования, в 2011 году уровень теневого обращения водочных изделий достиг 40%. Таким образом, условные потери акцизного налога составляют 1,8 млрд. грн. Следовательно, Минфин обеспокоен совсем не тем, что по официальной статистике “нация трезвеет”, а тем, что финансовые потоки от продажи водки идут “налево”.

Впервые Минфин открыто заявил о проблеме налоговых авансовых платежей. Раньше злые языки говорили о том, что ГНС выполняет план по поступлениям в госбюджет только за счет заранее оплаченных налогов. Теперь сам Минфин признал это и отмечает, что на протяжении 2011 года значительно выросли объемы излишне оплаченных сумм налогов и сборов в бюджет. По оперативным данным, на 1 января 2012 года они составили 14,4 млрд. грн. по сравнению с 11,3 млрд. грн. на 1 января 2011 года.

Главное финансовое ведомство страны также обеспокоено тем, что на протяжении 2011 года увеличилось количество обращений налогоплательщиков в суд по искам к органам Государственной налоговой службы. За 11 месяцев 2011 года таких дел насчитывалось 42,1 тысячи на сумму 88,2 млрд. грн. Правда, каким образом будет решаться эта проблема, не указывается.

Между тем, для ГНС определены конкретные задания и количественные критерии относительно результатов их выполнения. В 2012 году налоговая должна обеспечить поступления в государственный бюджет на уровне не менее 166,5 млрд. грн., что на 24,2 млрд. грн. больше суммы поступлений в 2011 году. План поступлений на этот год поквартально предусматривает перечисление 37,8 млрд. грн., 40,5 млрд. грн., 42 млрд. грн., 46,6 млрд. грн. соответственно.

Минфин признает несоответствие фактически начисленных и заявленных к возмещению сумм с макроэкономической ситуацией региона, отрасли и страны в целом.

За счет выявления и прекращения мошеннических схем с применением «налоговых ям» в 2012 году планируется (как “индикатор успеха”) обеспечить дополнительные поступления на уровне 4,6 млрд. грн. Уменьшение количества убыточных предприятий и объема потерь должно принести в бюджет 2,7 млрд. грн., сокращение “теневого обращения” подакцизных товаров - 1,1 млрд. грн., а легализация выплаты заработной платы «в конвертах» и теневой занятости населения - 4,1 млрд. грн.

ГНС должна ориентироваться на “привлечение к налогообложению операций по продаже недвижимого и движимого имущества”, а за счет “обеспечения клиентоориентированной системы работы с налогоплательщиками” планируется привлечь дополнительные поступления на 3,2 млрд. грн. Ожидается, что результат от создания Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков материализуется в поступления на сумму не менее 150 млрд. грн.

Еще одно учреждение, обеспечивающее львиную долю поступлений в госбюджет, - таможня, тоже получила “советы” Минфина. Старая как мир проблема, а точнее, проблема, которая, вероятно, возникла сразу после создания таможни в Украине, - занижение таможенной стоимости при импорте. Минфин отмечает, что таможенники стали меньше корректировать стоимость товаров, ввозимых в Украину (конечно, в сторону увеличения), а если корректировали, то не так активно, как в прошлые годы. Недополучение поступлений госбюджета в результате таких действий оценивается в 3,1 млрд. грн.

В качестве подтверждения насущности проблемы приводятся сравнительные показатели по объемам импорта из Молдовы, Казахстана и Польши. Так, по данным отечественного Госстата, которые, очевидно, основываются на данных таможни, в 2011 году объем импорта из Польши составил 2,6 млрд. долл. При этом польское статистическое ведомство указывает на то, что экспорт из РП в Украину в 2011 году был на уровне 3,9 млрд. долл. Результат - таможенная стоимость ввезенных товаров была занижена на треть, или на 1,2 млрд. долл. Похожая ситуация с импортом из Казахстана и Молдовы. Там “разрывы” составили 1 млрд. долл. и 19,2 млн. долл. соответственно.

Как неопровержимый факт признается наряду с легальным импортом потребительских товаров и рост объемов “серого” импорта. Темпы реализации в Украине этой группы товаров являются выше темпов их импорта в нашу страну.

Если таможенникам удастся решить или по крайней мере постараться решить указанные проблемы, то они смогут обеспечить поступления в 2012 году в госбюджет на уровне 121,9 млрд. грн., что на 18,7 млрд. грн. больше показателя 2011 года. В частности, противодействие нарушением таможенных правил и предубеждение незаконного ввоза товаров на таможенную территорию Украины должны обеспечить дополнительные поступления на 3,5 млрд. грн. Сокращение времени таможенного оформления импорта товаров до 4 часов (очевидно, речь идет о таможенных пунктах пропуска на границах) и другие мероприятия по упрощению процедур таможенного контроля должны дополнительно принести в бюджет 1,7 млрд. грн.

Следовательно, приоритеты увеличения объемов наполнения бюджета определены, теперь дело “за малым” - их реализацией. Ввиду того, что рост ВВП в Украине в 2012 году правительство прогнозирует на уровне 3,9%, скорее всего, увеличение налоговых поступлений планируется получить не от экономического бума. Конечно, чиновники неоднократно будут повторять мантру о борьбе с теневой экономикой, но новейшая народная мудрость гласит, что увеличение налогов обеспечивается за счет роста налоговой нагрузки на тех, кто и так их исправно платит. А, например, борьба с “левой” водкой - это скорее миф, чем реальность. Потому что, опять-таки, новейшая народная мудрость говорит, что этот бизнес прикрывается из самих высоких властных кабинетов.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)