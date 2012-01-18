Новая налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах - разъяснение

Приказом Минфина Украины от 07.11.2011 г. № 1395 утверждена форма Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и инструкция по ее заполнению (далее – Инструкция). Приказ № 1395 вступил в силу 1 января 2012 года (текст опубликован - «Офіційний вісник України» от 30.12.2011 г. № 100).

Декларация состоит из десяти разделов и девяти приложений к ней, в которых содержатся расчеты по отдельным видам доходов:

«Информация о лице, уполномоченном на заполнение декларации» (приложение 1);

«Расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, полученных от операций по продаже (обмену) объектов недвижимого и/или движимого имущества» (приложение 2);

«Расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, полученных от предоставления недвижимости в аренду (субаренду), жилищный найм (поднайм)» (приложение 3);

«Расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, полученных от операций с инвестиционными активами» (приложение 4);

«Расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, полученных в результате принятия в наследство или подарок имущества» (приложение 5);

«Расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, полученных из источников за пределами Украины» (приложение 6);

«Расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, полученных физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности» (приложение 7);

«Перечень сумм расходов, включаемых в состав налоговой скидки согласно ст. 166 р. IV НК» (приложение 8);

«Ведомости о доходах, имущественном состоянии, расходах, обязательствах финансового характера членов семьи налогоплательщика» (приложение 9).

Безусловно, новая декларация, в отличие от предыдущей формы, является довольно сложной для заполнения и нуждается в большом внимании. Особенно стоит обратить внимание на то, что теперь сам налогоплательщик, заполняя декларацию, должен определить сумму налога, который следует уплатить и сам должен назначить себе суммы авансовых платежей.

Кто обязан подавать декларацию

Декларация предоставляется плательщиками налога на доходы физических лиц:

1. физическими лицами, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности, подают и самостоятельно уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ), на протяжении года получавшие доходы:

которые согласно нормам раздела IV НКУ не подлежат налогообложению при их начислении или выплате, но не освобождены от налогообложения;

от лица, которое не является налоговым агентом, и иностранные доходы;

которые облагаются налогом по ставкам, установленным п.167.1 раздела IV НКУ, выплачиваемые налогоплательщику двумя или более налоговыми агентами, и при этом общая сумма таких доходов за любой календарный месяц превышает десятикратный размер минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года (п. 2.3 Инструкции).

2. физическими лицами – предпринимателями на общей системе налогообложения (ст. 177 раздела IV НКУ);

3. лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность (ст. 178 раздела IV НКУ);

4. некоторые другие категории физических лиц.

Обязанность по представлению декларации у плательщика НДФЛ возникает в случае получения им на протяжении отчетного года отдельных видов облагаемых доходов:

с которых при их начислении или выплате налог не удерживался, но они не являются освобожденными от налогообложения;

в случае получения в течение календарного года доход, выплачивается плательщику двумя или более налоговыми агентами, и при этом общая сумма такого дохода за любой календарный месяц превышает десятикратный размер минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года;

в случае получения доходов от лица, которое не является налоговым агентом, то есть от нерезидента или физического лица, которое не имеет статуса субъекта предпринимательской деятельности или не является лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность; в случае получения иностранных доходов.

В соответствии с п. 179.2 раздела IV НКУ обязанность налогоплательщика по представлению декларации считается выполненной в случае, если он получал доходы:

исключительно от налоговых агентов, кроме случаев, прямо предусмотренных НКУ;

от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с настоящим разделом;

в виде объектов наследства, которые согласно этому разделу облагаются налогом по нулевой ставке.

Отчетный период

Данная декларация составляется за отчетный календарный год, а физическими лицами – предпринимателями, которые в течение года зарегистрировались или перешли с упрощенной системы на общую, - отчетным периодом будет являться квартал, в котором начата деятельность или произошел переход (пп. 177.5.2 раздела IV НКУ).

Сроки подачи

Сроки предоставления декларации установлены п. 49.18 раздела I НКУ:

для физических лиц – до 1 мая следующего за отчетным года;

для частных предпринимателей на общей системе налогообложения – в течение 40 дней после окончания отчетного года, то есть, до 9 февраля года, следующего за отчетным, включительно.

Для квартального отчетного периода срок подачи декларации также составляет 40 дней после его окончания.

Обращаем внимание, что физическое лицо обязано самостоятельно определить сумму налогового обязательства в поданной ей декларации и уплатить такое обязательство до 1 августа текущего года.

Способы подачи

Декларация подается в орган государственной налоговой службы одним из таких способов, по выбору налогоплательщика:

лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

направляется почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи в порядке, определенном законодательством.

Налогоплательщик до 1 марта года, который наступает за отчетным периодом, имеет право обратиться с запросом в соответствующий орган государственной налоговой службы с просьбой предоставить разъяснения относительно заполнения декларации, а орган государственной налоговой службы обязан предоставить безвозмездные услуги по такому обращению.

Некоторые особенности заполнения декларации

Подробные рекомендации относительно заполнения декларации об имущественном состоянии и доходах приведены в подробной Инструкции по ее заполнению. При этом, следует учесть следующие особенности:

приложение к декларации заполняется только в том случае, если заполнена строка в основной части декларации, которая ему соответствует;

разделы I-VI декларации и приложения к декларации (кроме приложения 9 к декларации) заполняются всеми налогоплательщиками;

разделы VII-X декларации и приложение 9 к декларации заполняются только отдельными категориями граждан, которые согласно закону обязаны отображать в декларации сведения о доходах, имущественном состоянии, расходах, обязательствах финансового характера, информацию относительно указанных сведений членов семьи в случаях и объемах, определенных законом;

разделы VII – X декларации и приложение 9 заполняют только отдельные категории граждан, которые согласно закону обязаны отражать в декларации сведения о доходах, имущественном состоянии, расходах, обязательствах финансового характера, информацию относительно указанных сведений членов семьи в случаях и объемах, определенных законом;

для доходов от предпринимательской деятельности предусмотрены разделы ІІІ декларации и приложение 7. Их в обязательном порядке заполняют предприниматели, применявшие в 2011 году общую систему налогообложения, а также плательщики фиксированного налога.

Спорные моменты заполнения декларации

Следует отметить, что несмотря на столь подробную Инструкцию, в некоторых моментах заполнения декларации все-таки присутствуют спорные моменты, в частности:

отражение суммы авансового платежа по НДФЛ

Обращаем внимание, что на сегодняшний день существуют случаи, когда налоговые инспектора отказываются принимать декларацию об имущественном состоянии и доходах, если частный предприниматель не указал в ней сумму авансового платежа по НДФЛ в случае, если он не получал такие доходы за отчетный год. При этом частного предпринимателя обязывают задекларировать ту или иную сумму авансового платежа в соответствующей его уплатой, аргументируя это нормами п. 177.5 раздела IV НКУ. По нашему мнению, такой подход является неправомерным. Во-первых, в связи с тем, что согласно пп. 177.5.1 раздела IV НКУ авансовые платежи по НДФЛ рассчитываются предпринимателем самостоятельно, но не меньше чем 100% годовой суммы налога с налогооблагаемого дохода за предыдущий год. Во-вторых, сумма авансового платежа указывается в строке 08 приложения 7 к декларации и рассчитывается по формуле как сумма налога за отчетный год (строка 3 приложения 7), умноженная на 25%. Таким образом, в случае, если предприниматель не получал доход, речи об авансовых платежах идти тоже не может.

заполнение раздела II декларации частным предпринимателем

Вопрос заполнения соответствующих строк раздела II декларации в случае, если частный предприниматель на общей системе получал зарплату как наемный работник, либо другие доходы, указанные в этом разделе, остается открытым. На наш взгляд, при фискальном подходе, предприниматель обязан суммы начисленной ему зарплаты и уплаченного в бюджет НДФЛ в строке 01.01 декларации. Аналогичная ситуация обстоит и с отражением других доходов из раздела II, полученных от налоговых агентов.

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