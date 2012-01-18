Торги по доллару на межбанке сегодня закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0520/8,0550, к 12:00 цены снизились до 8,0480/8,0510. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0450/8,0490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2550/54, к закрытию цены повысились до 0,2551/55. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5275 (+0,0170).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2735/1,2845. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,2780/10,2840, к 12:00 цены ушли вверх - 10,2935/10,3035. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,2850/10,2960.