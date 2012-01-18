Исполнительная служба разъясняет оформление постановления об аресте банковского счета

Постановление государственного исполнителя об аресте средств должника на банковских счетах должно быть заверено печатью.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН письме Государственной исполнительной службы от 27 декабря 2011 года, в ответ на обращение Национального банка Украины касательно оформления постановлений об аресте средств.

«...Постановление государственного исполнителя об аресте средств и других ценностей должника, находящихся на счетах и вкладах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, должно заверяться печатью», - говорится в документе со ссылкой на действующее законодательство.

В письме НБУ от 13 января 2012 года указывается, что запрос в Исполнительную службу был направлен в связи с обращениями банков касательно поступлений на выполнение от органов государственной исполнительной службы постановлений об аресте средств, на которых отсутствуют печати.