«Вперед!» заявляет о наличии проблем при перерегистрации "упрощенцев"

Заместитель руководителя Хмельницкой областной организации Гражданского движения «Вперед!», председатель общественной организации «Предприниматели Подолья» Галина КУЛИК заявляет о наличии проблем у предпринимателей при перерегистрации для работы на упрощенной системе налогообложения.

Об этом УНИАН сообщили в ВОО "Гражданское движение "Вперед!".

По ее словам, ежедневные общения с предпринимателями в рамках работы разъяснительной кампании относительно нового Налогового кодекса подтверждают наличие многих проблем.

«Проблемы у предпринимателей-«упрощенцев» начинаются с выбора группы, поскольку Налоговый кодекс хотя и содержит вроде четкие критерии единоналожников 1-4 групп, однако существует много нюансов, которые предприниматели часто не знают», - говорит она.

Г.КУЛИК отмечает, что в некоторых регионах в налоговых органах отказываются регистрировать «упрощенцев» первой группы, которая предусматривает ограничение годового дохода предпринимателей до 150 тыс. грн.

Она настаивает на необходимости проводить разъяснительную кампанию на государственном уровне, чтобы предприниматели смогли получить ответы на свои вопросы, а налоговые органы не создавали дополнительных проблем.

Напомним, ранее пресс-служба Минфина распространила заявление, в котором подчеркивалось отсутствие проблем с регистрацией предпринимателей-«упрощенцев». В подтверждение такой позиции приводилась статья 291 Налогового кодекса Украины, где определены критерии для плательщиков единого налога 1-4 групп. Кроме того, предпринимателям, которые столкнулись с невозможностью купить книги учета доходов и расходов и порядков их ведения, в Минфине советуют распечатать их самостоятельно с сайта, поскольку приказом этого органа от 15 декабря 2011 № 637 устанавливаются только требования относительно формы книг и порядка их ведения, и не предусматривается порядок их изготовления.

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