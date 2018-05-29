Хорошковский вместо Ярошенко, или Я. Кабмин под выборы чищу?..

Действия власти, как бы она не изощрялась в хитрых телодвижениях, остаются прогнозируемыми и вполне объяснимыми – началась подготовка к выборам. Об этом свидетельствуют события 18 января. Все началось с отставки министра финансов Федора Ярошенко. Это была первая в этом году громкая кадровая "потеря" Кабмина, которая, вполне возможно, запустит серию увольнений, ожидавшихся еще в конце прошлого года, в день расширенного заседания Кабмина при участии Президента, в преддверии принятия бюджета в Верховной Раде.

Не менее неожиданным было назначение главы СБУ Валерия Хорошковского на освободившуюся должность.

Похоже, что-то где-то внутри крепкой властной команды таки "распаялось", и «скованный одной цепью, спаянный одной целью» Кабмин начал терять звенья. И это накануне масштабной парламентской кампании, когда кресло главного "куратора" и "стрелочника" государственных финансовых потоков весомо как никогда...

Впрочем, сложно однозначно сказать - стала ли отставка Федора Ярошенко эхом будущих выборов в Раду, или каких-то прежних проблем и противоречий между разными группами влияния во власти. Нечто похожее можно сказать и о назначении Хорошковского. Как минимум, среди аналитиков вызывает недоумение "дефицит" профессиональных финансистов, на мысль о котором наталкивает министр финансист-силовик. Причем, судя по трудовой биографии, не имеющий ни специального финансового образования, ни опыта работы в финансовой системе страны (максимум - вспоминается его двухлетнее руководство Министерством экономики). Тем более с учетом того, что в мире только и говорят о волнах финансового кризиса, а Украина в этой сфере не может похвастаться особой стабильностью. "Глубокомыслящие" эксперты даже умудрились учуять в этом назначении "запах газа", которым, кстати, окутана деятельность Хорошковского, в частности, на должности главы Гостаможни. Впрочем, пока аналитики еще сами не в полной мере осознали глобальность и далеко идущие последствия перемен.

Ранее Виктор Янукович не раз подтверждал свои намерения провести ротации в правительстве, как и среди губернаторов (прогнозировалась отставка руководителей Львовской, Тернопольской, Одесской и Запорожской областей). Но все оставалось на уровне риторики. А 18 января разговоры трансформировались в поступки - он принял отставку министра финансов Федора Ярошенко, который занимал эту должность с марта 2010 года.

Заявление об увольнении по собственному желанию Ф.Ярошенко подал Президенту во время личной встречи, после беседы с премьер-министром. «Я хотел бы пожелать новому министру финансов поменьше допускать ошибок и как можно эффективнее работать», - сказал Ф.Ярошенко напоследок. Основная причина ухода, видимо, потеря «формы» теперь уже экс-министром. По крайней мере, он сказал, что после ее «восстановления» будет просить Президента доверить ему работу на том участке, на котором он будет считать целесообразным.

Ф.Ярошенко давно считался претендентом на вылет номер один. Среди членов Кабмина в числе вероятных кандидатов на увольнение также назывались министр экологии Николай Злочевский, министр обороны Михаил Ежель, министр образования Дмитрий Табачник и глава Минздрава Александр Анищенко. Что ж, прогноз по первой кандидатуре оказался реалистичным. И не мудрено. Еще в октябре прошлого года в Министерстве финансов проводилась комплексная проверка. В ведомстве ее назвали плановой, но активно муссировались слухи, что Президент просто ищет повод уволить министра финансов. Связывали все с активной позицией Администрации Президента реформировать данную сферу – свести воедино Минфин, налоговую и таможню. Реструктуризированное ведомство, как уже тогда поговаривали, должен возглавить глава СБУ Валерий Хорошковский. Многие СМИ, ссылаясь на свои источники, писали, что в минфиновском деле не последнюю роль играет личная неприязнь В.Януковича к Ф.Ярошенко. Сам же Президент не раз вуалировал свои «кадровые» намерения тем, что чиновники, отклонившиеся от курса реформ, которые сейчас стоят во главе угла провластной команды и практически никак не могут тронуться с места, должны уйти. Но сильное решение все никак не принималось. Это можно связать с внутренней борьбой и конфликтами внутри Партии регионов. Просто финансово-промышленные группы, на которых в принципе и держится ПР, заняты дерибаном рынка, а это в свою очередь и подразумевает кадры, то есть, их смену. В любом случае, в кресло садится только свой. О кандидатуре можно судить в зависимости от того, на чьей территории из группировок находится это кресло. И теперь у нас есть такая возможность.

Председатель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что отставка Ф.Ярошенко является «началом цепной реакции, в частности, проблемы противоречий внутри власти». «Это формальное следствие этих бюджетных противоречий, но за этим стоит борьба за должность министра финансов и контроль над бюджетными потоками», - сказал он. По его словам, от того, кто будет назначен на должность министра финансов Украины, зависит, как в дальнейшем будут развиваться процессы во власти.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что поскольку Ф.Ярошенко был креатурой Н.Азарова, то его снятие с должности стало «ударом» по премьер-министру. «Если преемники (Ф.Ярошенко) будут представителями других групп влияния, чтобы сбалансировать это увольнение, то тогда можно говорить о ротации и о том, что Президентом Украины еще не принято решение поставить на ту или другую группу влияния в своем окружении, которая будет банковать на выборах 2012 года», - сказал В.Бала.

На финансовом рынке Ф.Ярошенко называют «чистым технарем». «...Его нельзя сравнить даже с Уманским (Игорь Уманский - бывший и.о. министра финансов - ред.), не говоря уже о Пинзенике (Виктор Пинзеник - министр финансов в правительстве Юлии Тимошенко - ред.). Его (Ярошенко) крайне редкие заявления никогда не проливали свет на внутренние финансовые ситуации. Относительно последних, то к нему претензий быть не может», - отметил один из представителей финрынка.

Между тем, министр финансов – суперзначимая должность. Это своего рода прораб при премьер-министре. Или заведующий финансовым складом. Прочили, судя по разговором в кулуарах, на эту должность и первого заместителя главы Администрации Президента Ирину Акимову. То есть, все финансовые потоки «гребет» под себя президентская команда.

А что касается В.Хорошковского, то, как говорится, от перемены слагаемых сумма не меняется. Украинские финансы и в этом случае попадают под полный контроль В.Януковича. А от этого, понятное дело, напрямую зависит «голосование» электората. Другими словами, судя по всему, в предвыборный лозунг Партии регионов "Строим новую страну" следует внести корректировку - "Строим новое полицейское государство"...

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах считает, что опыт работы В.Хорошковского в должности главы СБУ положительно отразится на его работе в качестве министра финансов. «Думаю, что существенную положительную роль сможет сыграть тот факт, что у новоназначенного министра есть опыт работы в СБУ, в частности, по противодействию коррупции, теневым схемам, злоупотреблениям при проведении госзакупок. Если он применит эти знания, и Министерство финансов будет четко координировать эту работу с правоохранительными и другими спецорганами, тогда это позволит серьезно пополнить бюджеты всех уровней», - сказал А.Кинах.

Возникает логичный вопрос – а должность главы СБУ мешала продуктивно бороться с коррупцией и теневыми схемами?

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Сергей Терехин подчеркивает, что сложившаяся ситуация - «проблема не экономическая. Просто внутри региональной корпорации (внутри Партии регионов – ред.) случились определенные рейдерские захваты власти. Азаров играл свою роль достаточно независимую, он контролировал кассу государства - Минфин и Казначейство, то есть, структуры, где тратятся деньги. Что случилось в последнее время - налоговая перешла под четкое руководство семьи Януковича, НБУ - там же, теперь Хорошковский получил Минфин. До свиданья, мне кажется, нужно передать Ахметову и компании премьера, наверняка Азаров будет смещен со своей должности с какой-то жесткой формулировкой перед наступающими выборами».

Сам Николай Азаров пока не комментировал ситуацию с отставкой Ярошенко. Что вполне можно понять - отставка Ярошенко для всех, в том числе и для него, действительно была внезапной, хоть и ожидаемой. По крайней мере, даже в СМИ не было "сливов" на всякие неназванные источники о том, что "такой-то подал заявление..." Н.Азаров пообещал высказать мнение по этому поводу 20 января на пресс-конференции.

Кстати, о его отставке давно говорят. Но Президент назвал эти слухи «элементами украинской политики» в плане желания ослабить власть. «Николай Янович тяжело, со скрипом, с замечаниями разными, что естественно, но работает», - сказал В.Янукович.

Конечно, претендентов на премьерское кресло – много, но увольнение Н.Азарова нарушит баланс интересов все тех же ФПГ. Сейчас Партия регионов активно готовится к парламентским выборам, а увольнение премьера тянет за собой смену лидера партии. К тому же неизвестно, будет ли под силу новому премьеру кроме должностных обязанностей еще и выборные. То есть, время менять «антикризисника», как называют Н.Азарова на финансовом рынке, еще не пришло.

Да и он стал полностью «своим», украинским, судя по ярким последним заявлениям относительно газовых переговоров, которые "надо наконец-то завершать, то есть, пора же остановиться, пора нам дать ответ, почему наши люди должны такую высокую цену платить», а также по дегустации сыра, который не хотят пускать на свою территорию россияне - « я могу своим российским партнерам сказать, что надо еще постараться, чтобы российские заводы изготавливали сыры такого качества». Игра теней и только.

Но начало кадровым перетрубациям положено, а значит новости не за горами…

Нана Черная (УНИАН)