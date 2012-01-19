Налоговики Луганской области в прошлом году ликвидировали 8 конвертационных центров

Подразделениями налоговой милиции Луганской области в 2011 году была пресечена деятельность 8 конвертационных центров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Луганской области, в результате заблокировано более 33 млн. грн. активов.

Согласно сообщению, в отношении организаторов конвертационных центров и фиктивных фирм, а также должностных лиц предприятий, которые пользовались услугами подобных центров, возбуждено 147 уголовных дел.

Кроме того, сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность двух организованных преступных групп, которые предоставляли незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств, легальным налогоплательщикам.