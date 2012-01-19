В США снова разгорается "дефолтовый" скандал?

Палата представителей конгресса США в среду отказалась повышать потолок госдолга на $1,2 трлн, на чем настаивает президент Барак Обама, сообщает Associated Press.

Повышение потолка госдолга необходимо для обеспечения функционирования правительства, а также для обслуживания государственного долга. Даже однодневное промедление выплат по госдолгу фактически означает объявление дефолта, что, в свою очередь, грозит мировой экономике непредсказуемыми последствиями.

Республиканцы, которые контролируют нижнюю палату конгресса, настаивают, что потолок госдолга продлевать нельзя, поскольку администрация Обамы не способна сдержать рост расходов госаппарата.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года, когда конгресс и Белый дом не могли договориться о подъеме потолка госдолга и возникла реальная угроза того, что США объявят дефолт по своим долговым обязательствам, агентство Standard & Poor`s впервые снизило рейтинг США с ААА до АА+, что вызвало панику на фондовых площадках.

Президент США утром 2 августа подписал принятый Конгрессом закон о государственном долге, предотвративший технический дефолт, который мог бы быть объявлен уже вечером того же дня.

Ради достижения компромисса администрации США пришлось отказаться от своего главного требования - ликвидации налоговых льгот для богатейших американцев. Помимо этого, республиканцы добились сокращения госрасходов на общую сумму более чем 2,5 трлн. долларов. Однако Б.ОБАМА отстоял сохранение объема расходов на социальную сферу и сумел отодвинуть следующий срок повышения потолка госдолга.

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