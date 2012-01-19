Лукашенко: введение единой валюты в ЕЭП – вопрос долгосрочной перспективы

Минск.Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает введение единой валюты в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП) вопросом долгосрочной перспективы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси сказал в интервью ведущим китайским СМИ в преддверии 20-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что тема перспектив валютного регулирования не обсуждалась на высшем уровне.

«Мы еще данные вопросы не обсуждали. Мы не исключаем, что может быть единая валюта. Но это должна быть новая валюта, как в Европейском союзе, некое «евро», но ни тенге, ни белорусский рубль, ни российский, а что-то в плане единой валюты. В первом приближении, когда мы обсуждали этот вопрос, мы об этом говорили. И россияне, и казахстанцы, и мы сходимся на том, что это нормально», - сказал белорусский президент.

Но он при этом отметил, что это вопрос долгосрочной перспективы.

«Это последняя стадия наших переговоров и нашего движения к более тесному Евразийскому союзу. Мы еще пока до этого не дошли, для этого годы потребуются», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

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