Председателем ГНС в Винницкой области назначена Зленко
11:14, 19 января 2012Финансы
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Приказом Государственной налоговой службы от 17 января 2012 г. председателем Государственной налоговой службы в Винницкой области назначена Ирина ЗЛЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в ГНС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 18 января И. ЗЛЕНКО была представлена коллективу налоговой службы.
С октября 2011 года И. ЗЛЕНКО работала председателем комиссии по реорганизации ГНА в Винницкой области. До этого с 20 июля 2010 года она была председателем Государственной налоговой администрации в Сумской области.
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