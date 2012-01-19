Председателем ГНС в Винницкой области назначена Зленко

Приказом Государственной налоговой службы от 17 января 2012 г. председателем Государственной налоговой службы в Винницкой области назначена Ирина ЗЛЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в ГНС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 18 января И. ЗЛЕНКО была представлена коллективу налоговой службы.

С октября 2011 года И. ЗЛЕНКО работала председателем комиссии по реорганизации ГНА в Винницкой области. До этого с 20 июля 2010 года она была председателем Государственной налоговой администрации в Сумской области.