Торги по доллару открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0470/8,0510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2552/56, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,3370/10,3455. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2856/58 (среда — 1,2761/63).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.