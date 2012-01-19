Доллар на украинском межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0470/8,0510, к 12:00 цены упали - 8,0380/8,0430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2552/0,2556, к 12:00 цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 31,5050 (-0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2856/1,2858, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3370/10,3455, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3570/10,3695.