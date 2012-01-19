На мировом рынке давление на доллар продолжается - эксперт

На мировых торгах в четверг, 19 января, рост «аппетита» к рисковым активам на финансовых рынках продолжает оказывать давление на американскую валюту, евро предпримет попытку протестировать сопротивление в области 1,2865-1,2895, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Тем не менее, как отмеча.т аналитики, значимой макроэкономической статистики из еврозоны на сегодня не запланировано. Инвесторы внимательно будут следить за данными по рынку недвижимости в США и потребительской инфляции. К публикации запланированы данные по разрешениям на закладку новых домов, индексу потребительских цен и заявкам на пособия по безработице. Позитивные новости по этому блоку статистики могут оказать существенное влияние на фондовые рынки и, соответственно, позиции доллара.