Упрощена процедура оформления погашения валютных кредитов

Национальный банк Украины упростил для банков процедуру оформления погашения физическими лицами валютных кредитов.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка №465 от 22 декабря 2011 года (регистрация в Минюсте 10 января 2012 года), текстом которого располагает УНИАН.

Документом вносятся изменения в Инструкцию об осуществлении кассовых операций банками в Украине.

В частности, регулятор упразднил норму, согласно которой погашение клиентом кредита в иностранной валюте наличной инвалютой банк должен был обязательно оформлять через текущий счет этого клиента.

Как объяснили УНИАН в одном из коммерческих банков, открытие еще одного счета, среди прочего, - это дополнительные расходы для клиента. Теперь банк самостоятельно сможет выбирать схему погашения или через текущий счет клиента, или через транзитный счет.

Кроме этого, вышеуказанным постановлением Нацбанк установил, что сомнительные банкноты иностранной валюты для исследования в их подлинности банки должны будут отправлять непосредственно в Центральное хранилище НБУ, а не через Операционное управление Нацбанка, как это делается сегодня.

Банки также должны будут доставлять конверты (пакеты) или мешочки с сомнительными банкнотами для исследования в их подлинности через службу инкассации или спецсвязью, а не через уполномоченное лицо банка.

Постановление №465 вступит в силу после того, как официально будет обнародовано.