Янукович образовал Госинспекцию по контролю над ценами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Государственную инспекцию по контролю над ценами.

Соответствующий указ главы государства от 19 января размещен на его официальном сайте.

В.ЯНУКОВИЧ возложил на Госинспекцию функции по реализации государственной политики по контролю над ценами.

Глава государства поручил Кабинету министров Украины подать в месячный срок проект Положения о Государственной инспекции Украины по контролю над ценами.

Другим указом от 19 января Президент назначил председателем Государственной инспекции Украины по контролю над ценами Александра КИСЕЛЕВА.

Кроме того, первым заместителем председателя Госинспекции по контролю над ценами назначен Николай ПОЕДИНОК.