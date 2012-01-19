Мининфраструктуры сэкономит в этом году на отказе от авто и мобильных 635 тыс.грн.

Министерство инфраструктуры в 2012 году намерено сэкономить за счет отказа от персональных автомобилей и мобильных телефонов для сотрудников аппарата ведомства 635 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства, комментируя сообщение о рекомендации ведомства центральным органам исполнительной власти, деятельность которых координируется правительством через вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры, отказаться от служебного автотранспорта и служебных мобильных телефонов.

«Для эффективного и рационального использования бюджетных средств Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте, Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте, «Укрзализныця», Государственная специальная служба транспорта, Госавиаслужба, Государственное агентство Украины по туризму и курортам, а также Укравтодор должны минимизировать затраты на приобретение легковых автомобилей, мобильных телефонов и уменьшить расходы на транспортные услуги и услуги мобильной связи», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Мининфраструктуры Украины в соответствии с поручением вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА в 2012 году не будет использовать средства государственного бюджета на служебный автотранспорт и мобильную связь.