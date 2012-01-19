На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0380/8,0420 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0470/8,0510, к 12:00 цены упали до 8,0380/8,0430. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0380/8,0420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2552/0,2556, к закрытию цены понизились до 0,2551/0,2555. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4895 (-0,0380).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2856/1,2858, а к 15:00 выросли до 1,2903/1,2905. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3370/10,3455, к 12:00 цены ушли вверх 10,3570/10,3695. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,3645/10,3755.