Итальянская прокуратура заподозрила S&P и Moody's в манипулировании рынком. Идут проверки

Сотрудники Финансовой гвардии Италии в четверг, 19 января, осуществили проверку в миланском офисе международного рейтингового агентства Standard & Poor`s.

Проверка была инициирована прокуратурой южноитальянского города Трани (область Апулия), которая подозревает Standard & Poor`s и другое рейтинговое агентство, Moody`s, в манипулировании рынком, раскрытии конфиденциальной информации и биржевой спекуляции.

Standard & Poor`s в ночь на 14 января понизило суверенные кредитные рейтинги девяти из 17 стран еврозоны, в том числе Франции, Италии, Испании и Португалии. В частности, долгосрочный рейтинг Италии был понижен до уровня ВВВ+ с «негативным» прогнозом. Это значит, что агентство также не исключает дальнейшего понижения рейтинга.

В прошлом году прокуратура города начала расследование в отношении двух рейтинговых агентств. По мнению следователей, эти агентства распространяли «необоснованные» негативные отчеты об итальянском госдолге и стабильности банковской системы страны, что привело к спекуляциям и волнению на финансовом рынке.

В рамках этого дела подозреваются шесть человек, среди которых три аналитика S&P и один эксперт из Moody`s, а также руководители местных отделений обоих агентств, передает РИА «Новости».

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