В Украине будет создана база данных коррупционеров

На следующей неделе будет обнародовано положение о Едином государственном реестре лиц, которые совершили коррупционные правонарушения.

Соответствующий приказ, которым утверждено положение, на этой неделе подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, и он направлен на государственную регистрацию, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Реестр будет представлять собой электронную базу данных, которая будет содержать сведения о лицах, совершивших коррупционные правонарушения. Положением будет определен порядок формирования, ведения, а также предоставления сведений из него.

В Реестр будут вноситься сведения о лицах, которые были привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Основанием для внесения в Реестр сведений о лице будет решение суда, которое вступило в законную силу, или приказ о наложении на лицо дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.

Как сообщалось, Президент Украины своим Указом от 5 октября 2011 года № 964/2011 поручил Минюсту сформировать Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Указ был издан с целью обеспечения выполнения Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции».