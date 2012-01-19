Назначение Хорошковского: комментируют депутаты, эксперты, экс-чиновники

Увольнение Федора ЯРОШЕНКО с должности министра финансов и назначение на эту должность Валерия ХОРОШКОВСКОГО связано с конфликтами внутри власти.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН.

«Это проблема не экономическая. Для АЗАРОВА (премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ - УНИАН) министр финансов был правой рукой. То есть, я так понимаю, что внутри этой корпорации Региональной (имеется в виду Партия Регионов — УНИАН) случились определенные рейдерские захваты власти» - сказал С.ТЕРЕХИН.

По его мнению, на сегодня происходит перераспределение сфер влияния, в том числе и на управление финансовыми потоками государства.

«Вы помните, что АЗАРОВ играл свою роль, достаточно независимую, и он контролировал кассу государства — Минфин и Казначейство, то есть структуры, где тратятся деньги. Что случилось в последнее время, налоговая служба перешла под четкое руководство семьи ЯНУКОВИЧА (Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ - УНИАН), НБУ там же, вот теперь ХОРОШКОВСКИЙ, которого всегда связывали с третьей стороной, связанной с ФИРТАШЕМ (украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ), получил Минфин» - говорит С.ТЕРЕХИН. - То есть, грубо говоря, сегодня стало понятно, на кого господин Президент карту ставит — это своя семья, Нацбанк с госбанками, а теперь и ФИРТАШ, который на бухгалтерию плательщиков налогов этой страны поставил своего человека».

Кроме того, С. ТЕРЕХИН считает, что вслед за увольнением Ф.ЯРОШЕНКО может последовать и увольнение Н.АЗАРОВА.

«До свиданья, мне кажется, нужно передать АХМЕТОВУ (украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ) и компании АЗАРОВА, и наверняка АЗАРОВ будет смещен со своей должности с какой-то жесткой формулировкой перед наступающими выборами» -отметил С.ТЕРЕХИН.

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Назначение Валерия ХОРОШОВСКОГО министром финансов может быть средством давления на премьер-министра Николая АЗАРОВА в вопросе подписания новых газовых контрактов с Российской Федерацией. Об этом в комментарии УНИАН заявил политологВадим КАРАСЕВ.

«Возможно, Н.АЗАРОВ упорствует в сдаче ГТС на тех условиях, которые предлагает Владимир ПУТИН. Отставка Федора ЯРОШЕНКО и назначение В.ХОРОШКОВСКОГО призваны либо надавить на Н.АЗАРОВА (чтобы он подписал эти новые газовые контракты), либо чтобы это (газовые соглашения - УНИАН) подписывал новый премьер-министр, если Н.АЗАРОВ будет упорствовать и говорить, что он не сдаст национальные интересы», - сказал В.КАРАСЕВ.

Он также отметил, что назначение В.ХОРОШКОВСКОГО министром финансов также связано с поиском «телегеничного, моложавого, энергичного политтехнологичного типажа», который смог бы повести Партию регионов на парламентские выборы 2012 года по партийным спискам.

«С Сергеем ТИГИПКО этого не получилось, поэтому может выйти с В.ХОРОШКОВСКИМ, поскольку он соответствует этим критериям. Он более опытен в политтехнологических компаниях», - отметил эксперт.

Также В.КАРАСЕВ подчеркнул, что главной интригой будет то, сколько продержится В.ХОРОШКОВСКИЙ в должности министра финансов.

«Поведет Партию регионов с поста министра финансов, а возможно, и замахнется на более высокий пост, который предполагает главенство в списке Партии регионов», - отметил политолог.

При этом он отметил, что отставка Ф.ЯРОШЕНКО не означает автоматической отставки Н.АЗАРОВА.

«Но это будет зависеть, насколько В.ХОРОШКОВСКИЙ войдет в курс дела и так далее. Я думаю, что если бы Виктор ЯНУКОВИЧ созрел к отставке Н.АЗАРОВА, он бы просто поменял его на того же В.ХОРОШКОВСКОГО», - подчеркнул В.КАРАСЕВ.

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Опыт работы Валерия ХОРОШКОВСКОГО в должности главы СБУ положительно отразится на его работе в качестве министра финансов.

Об этом в комментарии УНИАН заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ.

«Думаю, что существенную положительную роль сможет сыграть тот факт, что у новоназначенного министра есть опыт работы в СБУ, в частности, по противодействию коррупции, теневым схемам, злоупотреблениям при проведении госзакупок. Если он применит эти знания, и Министерство финансов будет четко координировать эту работу с правоохранительными и другими спецорганами, тогда это позволит серьезно пополнить бюджеты всех уровней», - сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что В.ХОРОШКОВСКИЙ ранее на посту министра экономики (в 2002-2004 гг. занимал пост министра экономики и по вопросам европейской интеграции Украины - УНИАН) проявил себя с положительной стороны. Он также выразил надежду, что назначение В.ХОРОШКОВСКОГО в Минфин не ослабит финансовый блок правительства.

«Я считаю, что данное назначение не ослабит финансовый блок. Думаю, он справится с этой задачей. Возглавляя Министерство экономического развития ХОРОШКОВСКИЙ работал достаточно эффективно. У него есть опыт и понимание реальных экономических процессов»,- отметил А.КИНАХ.

При этом президент УСПП также отметил, что необходимо обеспечить более тесную и отлаженную работу Минфина с налоговой и таможенной службами в вопросе обеспечения поступлений средств в госбюджет.

«Нужна высокая координация. Финансовый центр координации и принятия решения – это, безусловно, Министерство финансов. Если будут усовершенствованы функции и координация действий Минфина, налоговой и таможенной службы с целью недопущения дублирования функций, параллельности работы, то это даст позитивный результат», - сказал А.КИНАХ.

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Смена руководства Министерства финансов является негативной оценкой не столько работы бывшего министра Федора ЯРОШЕНКО, сколько премьер-министра Николая АЗАРОВА, поскольку фактически Минфин управлялся именно премьером.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал бывший первый заместитель министра Финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что и со стороны президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, и со стороны экспертов не раз звучала критика в отношении бюджетной, финансовой и фискальной политики, проводимой правительством.

«Все прекрасно понимают, что предыдущий министр не был самостоятельной фигурой, а лишь выполнял решение руководства правительства. Претензии, которые есть к бюджету, к финансовой и фискальной политике и так далее – это претензии все же не к ЯРОШЕНКО, а к АЗАРОВУ. Поскольку руководил и направлял работу министерства Николай Янович. Это негативная оценка работы не столько ЯРОШЕНКО, сколько АЗАРОВА», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Кроме того, он высказал мнение, что с назначением Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов Н.АЗАРОВ лишится влияния на последнее министерство в правительстве.

«Минфин, на сколько я знаю, был последним ведомством, на которое Николай АЗАРОВ имел влияние. С назначением ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, премьер потеряет это влияние. Управлять Минфином сейчас будет непосредственно Валерий Иванович (ХОРОШКОВСКИЙ – УНИАН). Скорее всего он в своей работе будет руководствоваться мнением и позицией не премьер-министра, а президента», – считает И.УМАНСКИЙ.

По мнению эксперта, бюджетная и фискальная политика в Украине требуют кардинальных изменений, и именно после прихода в Минфин В.ХОРОШКОВСКОГО это может произойти.

Также И.УМАНСКИЙ отметил, что присоединение к Минфину Таможенной и Налоговой служб может дать позитивный результат. «Если это произойдет, то, безусловно, это будет позитивом. Безусловно, эта система требует изменений», – заявил И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что на новой должности В.ХОРОШКОВСКИЙ столкнется не только с проблемой изменения бюджета на 2012 год, финансовой и фискальный политики, но и с кадровыми проблемами в Министерстве.

«Проблем несколько. Прежде всего, бюджетная, финансовая, фискальная – проблемы, перенесенные с 2011 года. По моим расчетам, порядка 26-28 млрд. грн. в прошлом году плановых издержек профинансировано не было. Это плюс к плановому дефициту бюджета в 35,5 млрд. Целый ряд долговых проблем перенесены на 2012 год. В этой ситуации проблем и задач перед Минфином будет огромное количество. За последние 1,5-2 года снизился кадровый потенциал Министерства. Именно в период руководства Минфином Федора ЯРОШЕНКО большинство кадрового потенциала Министерства было потеряно, и сейчас ХОРОШКОВСКОМУ надо будет решать сложные проблемы с тем составом людей, которые есть в Минфине», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Он предположил, что команда ведомства будет усиливаться более сильными профессионалами.

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Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает логичным назначение Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, учитывая угрозу очередной волны кризиса.

Об этом Б.ДАНИЛИШИН, который находится в Чехии, где он получил политическое убежище, заявил в комментарии УНИАН.

«Я считаю этот шаг президента логичным как раз учитывая угрожающую финансово-экономическую ситуацию, которая складывается в Украине и кризис, который, на мой взгляд, уже в ближайшее время может накрыть Украину», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что работой на прежних постах во власти В.ХОРОШКОВСКИЙ подтвердил свой высокий уровень антикризисного менеджера.

Кроме того, Б.ДАНИЛИШИН предположил, что с приходом В.ХОРОШКОВСКОГО в Минфин Налоговая и Таможенная службы могут быть присоединены к этому Министерству.

«Учитывая возможность кризисной ситуации, на мой взгляд, наиболее уместным шагом для концентрации всех источников наполнения бюджета под контролем министра финансов была бы ликвидация Налоговой и Таможенной служб и преобразование их в департаменты Министерства финансов», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он подчеркнул, что назначение В.ХОРОШКОВСКОГО министром финансов еще в прошлом году обсуждалось с представителями международных финансовых организаций. «Ничего удивительного в этом назначении я не вижу. Еще в прошлом году в разговорах с руководством международных финансовых структур шла речь о возможной кандидатуре на должность министра финансов. Хочу отметить, что фамилия ХОРОШКОВСКОГО называлась как наиболее подходящая», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он также предположил, что в Украине в скором времени можно ожидать изменения конфигурации власти на более высоком уровне, чем министерства.

«Не буду говорить о каких-то сферах влияния в определенных ветвях власти в связи с назначением нового министра финансов. Тут ситуация понятна сама собой. Сценарий реализуется достаточно интересный для изменения конфигурации власти в Украине. За этим шагом по смене министра могут последовать более резонансные изменения в системе госуправления. Я думаю, что это не последнее назначение. Возможны кадровые изменения и более масштабного характера», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

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Первый заместитель председателя партии “Батьківщина” Александр ТУРЧИНОВ прогнозирует, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Об этом он заявил в среду в эфире «5 канала».

По словам А.ТУРЧИНОВА, отставка министра финансов Федора ЯРОШЕНКО была ожидаемой, но долгое время не осуществлялась лишь из-за угроз со стороны Н.АЗАРОВА, что он также уйдет с должности главы правительства.

“Сейчас, по-видимому, никого не пугает из Администрации Президента отставка АЗАРОВА”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что Н.АЗАРОВА также ждет отставка, А.ТУРЧИНОВ сказал: “Безусловно. Будут пертурбации”.

Говоря о назначении министром финансов Валерия ХОРОШКОВСКОГО, первый заместитель лидера “Батьківщини” заметил, что с его приходом предпринимателям стоит ожидать усиления давления.

«Наша страна превращается уже не в теории, а на практике в полицейское государство, когда уже есть у нас политические киллеры в виде ГПУ, СБУ, МВД. Теперь и Минфин будет жестко усиливать фискальную функцию, будет усиливаться и фискальное давление на предприятия, так называемый фискальный террор», - сказал он.

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Премьер-министр Николай АЗАРОВ убежден, что Валерий ХОРОШКОВСКИЙ справится с работой министра финансов.

Об этом он сказал сегодня во время представления коллективу Министерства финансов нового руководителя В.ХОРОШКОВСКОГО, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

"Я глубоко убежден, что Валерий Иванович управится с чрезвычайно трудной работой министра финансов", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что В.ХОРОШКОВСКИЙ во время работы на других должностях зарекомендовал себя как очень ответственный человек.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что перед Министерством финансов поставлены чрезвычайно серьезные задачи, и выразил надежду, что новый руководитель Минфина продолжит конструктивное сотрудничество с Нацбанком.

Н.АЗАРОВ пожелал В.ХОРОШКОВСКОМУ успехов и достижений на новой должности.

Как сообщал УНИАН, 18 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял заявление об отставке министра финансов Федора ЯРОШЕНКО и назначил на эту должность В.ХОРОШКОВСКОГО.

До этого назначения В.ХОРОШКОВСКИЙ занимал должность председателя СБУ. Также ранее В.ХОРОШКОВСКИЙ работал заместителем главы Администрации Президента, был министром экономики и по вопросам европейской интеграции, занимал должность первого заместителя секретаря СНБО. Также руководил Государственной таможенной службой.