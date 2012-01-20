Доллар на межбанке продолжает дешеветь
11:45, 20 января 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0405/8,0450 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2568/0,2572, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4100/10,4185.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2951/1,2953 (четверг — 1,2856/1,2858).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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