Доллар на межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0405/8,0450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2568/0,2572, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4100/10,4185.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2951/1,2953 (четверг — 1,2856/1,2858).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.