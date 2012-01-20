Эксперт: слабый всплеск активности на украинском рынке акций - уже позитивный сигнал

Безусловно, пусть и слабый, но всплеск торговой активности на украинском рынке акций является позитивным сигналом.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Однако, добавил он, «учитывая масштаб отставания отечественного рынка от глобальных, который довольно сильно увеличился с начала 2012 года, роста индекса на чуть менее 3% недостаточно. Поэтому фиксировать прибыль украинским игрокам еще рано».

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, фондовым индексам США в четверг, 19 января, удалось закрепиться выше важных уровней сопротивления, евро приблизился к отметке 1,3, а стоимость фьючерсов на медь окончательно обновила осенний максимум. На этом фоне индекс UX сумел прибавить лишь 2,8%, а объем торгов на рынке заявок Украинской биржи составил всего 32 млн. гривень.

По мнению аналитика, в настоящий момент главным фактором риска для тех, кто сохраняет длинные позиции, является формирование перекупленности на глобальных площадках, за которой в обычных условиях возможна и полноценная коррекция. В то же время, если объемы торгов на украинском рынке акций сохранятся хотя бы на текущем уровне, индекс UX будет иметь шансы удержать достигнутые уровни.

Таким образом, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «игрокам фондового рынка следует игнорировать информационный фон и ориентироваться на непосредственное рыночное поведение. Минимальная задача оптимистов на сегодняшнюю торговую сессию – удержаться выше уровня 1300 пунктов по фьючерсам на индекс S&P 500».

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