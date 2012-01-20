Единый офис для крупных налогоплательщиков позволит внедрить мировые стандарты сервиса - эксперт

Президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО считает, что создание единого центра налогового сопровождения для бюджетообразующих предприятий позволит внедрить в государстве ведущие мировые стандарты сервиса. Такое мнение он высказал в комментарии агентству УНИАН.

«В мире действительно практикуют отдельное отношение к крупным предприятиям. Если мы берем европейский опыт, то там действительно есть распределение плательщиков. И корпоративные акционерные общества, как правило, обслуживаются в отдельных подразделениях с четко выписанными стандартами работы», - подчеркнул он.

Эксперт ожидает, что после перевода крупного бизнеса на обслуживание в единый офис, налоговики будут применять для него практику признания выводов аудиторских компаний, способствовать уменьшению количества и времени проверок.

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Напомним, 17 января председатель Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО подписал приказ, согласно которому специализированные инспекции по работе с крупными плательщиками налогов подчиняются Государственной налоговой службе. Таким образом, начат первый этап перевода крупного бизнеса на обслуживание в Национальный офис.