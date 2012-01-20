На межбанке торги по доллару закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0405/8,0450, к 12:00 цены упали до 8,0330/8,0380. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0290/8,0320 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2568/72, к 12:00 цены снизились до 0,2559/63. К закрытию цены откатились к уровню 0,2561/65. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3500 (-0,1395).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2890/1,2985. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4100/10,4185, к 12:00 цены ушли вниз 10,3645/10,3770. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,3610/10,3705.