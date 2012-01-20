ВБ рекомендует Украине провести стресс-тестирование банков

Всемирный банк рекомендует провести стресс-тестирование украинских банков для того, чтобы быть более подготовленными к возможной второй волне кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации отчета ВБ «Глобальные экономические перспективы на 2012 год», сообщил менеджер Всемирного банка по исследованию глобальной макроэкономики и ведущий автор отчета Эндрю БЕРНС. Он отметил, что если вторая волна кризиса таки случится, то она будет иметь влияние на все экономики. В такой ситуации нужно подготовить план непредвиденных расходов и определить приоритетные направления для обеспечения экономического роста.

«Еще один компонент, который мы рекомендуем, учитывая финансовую составляющую, это провести стресс-тест банковского сектора, потому что есть высокий риск того, что у банков в странах, которые развиваются, есть серьезные проблемы. Я знаю, что в Украине это уже серьезный вопрос, но ситуация может ухудшиться, если будет вторая волна кризиса» - сказал Э.БЕРНС.

Также он рекомендует украинской власти избегать конфликтов с торговыми партнерами, так как это может негативно сказаться на готовности государства к новой волне кризиса.

«Это как раз то время, когда нужно использовать разные механизмы для того, чтобы решить прошлые проблемы, потому что есть большой риск того, что многие страны могут начать проводить политику протекционизма и еще больше усложнить ситуацию, которая имеет место», - говорит Э.БЕРНС.

При этом эксперты ВБ не смогли дать ответ, насколько велика вероятность повторения кризиса, а также назвать сроки, когда это может случиться. Так Э.БЕРНС отметил, что отчет ВБ «Глобальные экономические перспективы на 2012 год» определяет направления, наиболее уязвимые для кризисных явлений. При этом спрогнозировать, произойдут ли такие явления, и когда это может случиться, очень трудно.

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