Эксперт прогнозирует, что рост цен в Украине в 2012 году составит 9%

Рост цен в Украине в 2012 году составит 9% по сравнению с 4,6% в 2011 году.

Такой прогноз высказал аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ в отчете, переданном агентству УНИАН.

По его словам, показатель инфляции в 2011 году был самым низким с 2002 года. Благоприятные погодные условия привели к рекордному урожаю. «В текущем году урожай составит около 45 млн. тонн зерна по сравнению с 56 млн. тонн в 2011 году. Учитывая, что продукты питания составляют половину потребления домохозяйств, меньший объем урожая значительным образом повлияет на общий показатель инфляции», - подчеркивает М.ЗАБЛОЦКИЙ.

Как считает аналитик, наибольшим фактором роста цен выступит цена на газ. Даже если стоимость российского газа сократится вдвое, разрыв между розничной ценой и ценой импорта все же будет значительным. Таким образом, ожидается рост цен на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН,по данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, против декабря 2010 года – 4,6%.

Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

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